Международная федерация тенниса оставила Беларусь под санкциями 1 8.05.2026, 18:25

Белорусских спортсменов не допустят к турнирам, несмотря на рекомендации МОК.

Международная федерация тенниса подтвердила, что заявление Международного олимпийского комитета о допуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям «не меняет существующую позицию МФТ в отношении дисквалификации теннисных федераций Беларуси и России, которая остается в силе».

Как сказано в сообщении ее пресс-службы, вопрос о членстве Белорусской теннисной федерации «будет рассмотрен на ежегодном общем собрании МФТ в октябре в соответствии с уставной процедурой».

7 мая исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что «больше не рекомендует какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий».

Отмечалось, что МОК «отменил рекомендованные условия участия для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года в той части, которая касается Беларуси и белорусских спортсменов».

Среди прочего МОК подтвердил, что «участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств, включая участие в войне или конфликте».

Национальный олимпийский комитет Украины распространил заявление, в котором выразил «категорический протест и глубокое разочарование решением МОК, которое противоречит фундаментальным принципам справедливости, ответственности и олимпийских ценностей».

Ранее сайт charter97.org собщал, что Всемирная организация легкой атлетики (World Athletics) оставит в силе отстранение белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

