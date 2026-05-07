7 мая 2026, четверг, 20:31
Дырявая блокада: танкеры ОАЭ тайком проходят Ормузский пролив

  • 7.05.2026, 19:15
По меньшей мере 6 миллионов баррелей нефти из Эмиратов «просочились» сквозь блокаду Ирана.

По крайней мере четыре танкера, загруженные нефтью из Объединенных Арабских Эмиратов, недавно прошли на восток через Ормузский пролив с отключенными системами слежения, чтобы избежать иранских атак.

Как пишет Reuters (перевод - «Униан») со ссылкой на собственные источники, в апреле нефтедобывающей компании Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) из Эмиратов удалось экспортировать не менее 4 миллионов баррелей нефти сорта Upper Zakum и 2 миллиона баррелей нефти сорта Das на четырех танкерах с терминалов в Персидском заливе,

Эти объемы составляют лишь долю от типичного экспорта ОАЭ до начала американо-израильской войны против Ирана, но они демонстрируют риски, на которые готовы пойти экспортер и покупатели, чтобы разблокировать продажу нефти. Другие производители Персидского залива – Ирак, Кувейт и Катар – либо остановили продажи, либо значительно снизили цены, либо, как в случае с Саудовской Аравией, осуществляют перевозки исключительно через Красное море.

Тегеран отреагировал на американо-израильские атаки, начавшиеся 28 февраля, фактически закрыв Ормузский пролив для экспорта, кроме собственного, заблокировав пятую часть мировых поставок нефти и газа. Закрытие пролива и американская блокада, остановившая иранский экспорт в течение последних недель, подтолкнули мировые цены на нефть к отметке свыше 100 долларов за баррель.

Риски со стороны Ирана

По данным аналитиков Kpler, с начала войны ADNOC пришлось сократить экспорт более чем на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 3,1 млн баррелей в сутки, которые компания отгружала в прошлом году.

Грузы ADNOC подвергаются риску атак со стороны Ирана. На это указывает обвинение ОАЭ, выдвинутое в понедельник, 4 мая, что Иран использовал дроны для атаки на Barakah, пустой танкер компании, который проходил через Ормузский пролив.

Суда движутся с выключенными транспондерами автоматической идентификационной системы, что снижает вероятность их обнаружения иранскими силами. Эта тактика часто применяется Ираном для обхода санкций США в отношении его экспорта нефти.

Это также затрудняет отслеживание общих объемов экспорта ADNOC с помощью отраслевых данных о судоходстве, что означает, что объемы, отправленные из Персидского залива в апреле, могли быть больше.

Как работает придуманная ОАЭ схема

По данным аналитиков Kpler, 7 апреля супертанкер Hafeet загрузил в Персидском заливе 2 миллиона баррелей нефти сорта Upper Zakum и 15 апреля вышел из Ормузского пролива. За пределами пролива груз был перегружен на танкер VLCC Olympic Luck под греческим флагом 17–18 апреля и отправлен на нефтеперерабатывающий завод в Пенгеранге в Малайзии.

Распределение нефти методом STS (ship-to-ship, с корабля на корабль) позволяет компании ADNOC продавать меньшие партии и освобождать суда класса VLCC для быстрого возвращения в Персидский залив с целью повторной загрузки.

Часть груза Upper Zakum отправилась на нефтеперерабатывающий завод в Северо-Восточной Азии и была продана с рекордной надбавкой в 20 долларов за баррель к официальной цене продажи ADNOC, сообщил источник Reuters.

