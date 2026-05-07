7 мая 2026, четверг, 20:31
«Не рекомендуем быть в Москве»

  7.05.2026, 19:29
Владимир Зеленский

Зеленский предупредил россиян перед 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию накануне 9 мая, заявил в Telegram, что благодарен украинским Силам обороны за результаты «дальнобойных санкций» по объектам на территории России и отдельно отметил удары по ключевым целям в глубине страны.

По словам главы украинского государства, украинские силы нанесли ряд ударов по российским объектам, включая цели в Пермском регионе и в районе Каспийского моря.

Среди пораженных объектов он упомянул ракетный корабль, способный применять «Калибры», а также нефтяную инфраструктуру на значительном удалении от украинской границы.

Отдельно Зеленский отметил результаты ударов по Брянскому направлению, Туапсе и другим важным объектам нефтяной отрасли России.

Президент Украины напомнил, что Украина предлагала прекращение огня, в том числе с 6 мая, однако, по его словам, в ответ последовали новые атаки и угрозы со стороны России.

Он подчеркнул, что Москва, по его оценке, стремится обеспечить спокойное проведение мероприятий 9 мая, после чего, как утверждает украинская сторона, может продолжить боевые действия. Также, по словам Зеленского, уже звучат заявления о возможных ударах после этой даты.

Зеленский назвал риторику российского руководства «неадекватной логикой» и сообщил, что ряд стран, близких к России, планируют направить своих представителей в Москву на мероприятия 9 мая.

В этом контексте президент Украины заявил: «Мы не рекомендуем быть в Москве», подчеркнув риски и текущую ситуацию безопасности в период вокруг этой даты.

