Итальянскому курорту пришлось поменять название, чтобы обойти алгоритмы поиска
- 7.05.2026, 20:02
Прибрежному городу на севере Италии Валлекрозии пришлось поменять название, чтобы туристы, собирающиеся на средиземноморские курорты, могли его найти в интернете, пишет «Европульс».
Валлекрозия находится на побережье Средиземного моря неподалеку от границы с Францией. Но в город приезжают считанные туристы. Причина — само название Vallecrosia. Дело в том, что слово «valle» по-итальянски означает «долина». Поэтому пользователи, искавшие пляжный отдых, чаще попадали на страницы других курортов: алгоритмы поиска воспринимали Валлекрозию как место в горах.
Заказанные городскими властями маркетинговые исследования показали, что смена названия может повысить узнаваемость и привлечь больше туристов. В итоге к названию добавили «al Мare» — «у моря», чтобы подчеркнуть, что это именно прибрежный город, а не «долина». Теперь официальное название — Vallecrosia al Mare.
В мэрии рассчитывают, что с обновленным названием поток туристов вырастет. Для жителей процедура переименования пройдет без бюрократических сложностей: почтовый индекс останется прежним, а документы будут обновляться по мере истечения их срока.