Итальянскому курорту пришлось поменять название, чтобы обойти алгоритмы поиска 7.05.2026, 20:02

Город рассчитывает, что с обновленным названием поток туристов вырастет.

Прибрежному городу на севере Италии Валлекрозии пришлось поменять название, чтобы туристы, собирающиеся на средиземноморские курорты, могли его найти в интернете, пишет «Европульс».

Валлекрозия находится на побережье Средиземного моря неподалеку от границы с Францией. Но в город приезжают считанные туристы. Причина — само название Vallecrosia. Дело в том, что слово «valle» по-итальянски означает «долина». Поэтому пользователи, искавшие пляжный отдых, чаще попадали на страницы других курортов: алгоритмы поиска воспринимали Валлекрозию как место в горах.

Заказанные городскими властями маркетинговые исследования показали, что смена названия может повысить узнаваемость и привлечь больше туристов. В итоге к названию добавили «al Мare» — «у моря», чтобы подчеркнуть, что это именно прибрежный город, а не «долина». Теперь официальное название — Vallecrosia al Mare.

В мэрии рассчитывают, что с обновленным названием поток туристов вырастет. Для жителей процедура переименования пройдет без бюрократических сложностей: почтовый индекс останется прежним, а документы будут обновляться по мере истечения их срока.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com