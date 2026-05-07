7 мая 2026, четверг, 20:49
Миллионы владельцев iPhone имеют право получить $100 от Apple

  • 7.05.2026, 20:29
При одном условии.

Apple согласилась выплатить 250 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска в США. Это означает, что миллионы владельцев iPhone будут иметь право на получение до $95 от технологического гиганта, но при одном условии, передает The Independent.

Иск подали после презентации Apple Intelligence на конференции WWDC 2024. Тогда корпорация активно рекламировала обновленную Siri с расширенными возможностями искусственного интеллекта и заявляла, что функции появятся вместе с iPhone 16. Но часть возможностей так и не стала доступна к релизу устройств.

Истцы утверждают, что Apple вводила покупателей в заблуждение, продвигая функции, которых «не существовало на тот момент и не существует сейчас». Более того, компания пошла на это, зная заранее, что не успеет закончить обещанные ИИ-фишки к релизу новой флагманской линейки.

Под действие соглашения подпадают жители США, купившие iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и iPhone 16 в период с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года. По оценкам суда, речь идет примерно о 36–37 миллионах девайсов. Размер выплаты составит минимум 25 долларов за устройство, однако сумма может увеличиться до 95 долларов – все будет зависеть от количества поданных заявок.

В самой компании вину не признают и говорят, что идут на уступки лишь для того, чтобы не тратить время на суды и «сосредоточиться на создании самых инновационных продуктов и сервисов».

Источники Bloomberg узнали, что Apple готовит крупное обновление Siri в iOS 27 – компания планирует превратить ее в полноценного ИИ чат-бота, который сможет заменить ChatGPT на iPhone и других устройствах.

Пользователи смогут общаться с Siri в диалоговом стиле как по голосу, так и по тексту, а работать чат-бот будет на собственной ИИ-модели, построенной на базе Gemini. Это должно стать главным нововведением iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27.

