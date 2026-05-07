В аэропортах Москвы снова коллапс 1 7.05.2026, 21:16

Дроны отменили сотни рейсов.

В аэропортах Москвы к середине дня четверга, 7 мая, были задержаны или отменены более 450 рейсов на фоне атак украинских беспилотников на объекты российских оккупационных войск.

Как отмечает «Агентство», ограничения на прием и вылет самолетов вводились поэтапно в течение ночи и утра. Сначала ограничения затронули Внуково и Шереметьево, затем меры распространились на Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о работе систем противовоздушной обороны и «сбитых беспилотниках» в воздушном пространстве региона.

По данным онлайн-табло, во Внуково в течение дня планировалось более 300 рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов была отменена, часть – существенно задержана, что привело к накоплению сбоев в расписании.

Так, к 16 часам вылет 53 и прилет 50 рейсов был отменен, а вылет еще 54 и прилет 58 рейсов задержан.

В соцсетях публикуются многочисленные фото и видео, на которых показано огромное скопление пассажиров в залах ожидания аэропортов российской столицы.

