Представлен самый большой и дорогой электромобиль от Toyota 1 7.05.2026, 21:20

Фото: Lexus

Авто имеет запас хода 530 километров.

Новый Lexus TZ 2027 выйдет на рынок во второй половине нынешнего года и станет флагманом в электрической линейке концерна Toyota Motor. Об авто рассказали на официальном сайте Lexus.

Кроссовер Lexus TZ, по сути, является роскошной версией нового электрического Toyota Highlander и собратом Subaru Getaway. У него такой же граненый дизайн, а отличить премиальную модель можно по иной передней части с тоненькими С-образными фарами. Для авто предлагают колесные диски диаметром 20-22 дюйма. Сейчас это самый большой электромобиль Lexus.

Фото: Lexus

Размеры Lexus TZ 2027:

длина — 5100 мм;

ширина — 1989 мм;

высота — 1704 мм;

колесная база — 3050 мм.

В отделке салона использовали искусственную замшу, бамбук и полированный алюминий. Внутри установили цифровой щиток приборов под козырьком и 14-дюймовый тачскрин, а передние сиденья разделены высокой консолью. Новый Lexus TZ дебютировал в шестиместном исполнении, а объем багажника со всеми креслами на месте составляет 391 л.

Фото: Lexus

Самая дорогая версия получила панорамную крышу, доступ в салон со смартфона, электропакет, раздельный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений первых двух рядов, навигацию, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.

Характеристики Lexus TZ рассекретили частично. Известно, что кроссовер будет предложен в полноприводных версиях, а топовый вариант будет 408-сильным. Электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,4 с и буксировать 1,6-тонный прицеп.

На выбор предложат батареи емкостью 77 и 95,8 кВт∙ч, а запас хода в топовом исполнении достигнет 530 км. Быстрая зарядка (мощностью 150 кВт) на 80% займет 35 минут. Электромобиль Lexus TZ 2027 также получил управляемые задние колеса и систему активного шумоподавления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com