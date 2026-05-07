Представлен самый большой и дорогой электромобиль от Toyota

Представлен самый большой и дорогой электромобиль от Toyota1
- 7.05.2026, 21:20
Авто имеет запас хода 530 километров.
Новый Lexus TZ 2027 выйдет на рынок во второй половине нынешнего года и станет флагманом в электрической линейке концерна Toyota Motor. Об авто рассказали на официальном сайте Lexus.
Кроссовер Lexus TZ, по сути, является роскошной версией нового электрического Toyota Highlander и собратом Subaru Getaway. У него такой же граненый дизайн, а отличить премиальную модель можно по иной передней части с тоненькими С-образными фарами. Для авто предлагают колесные диски диаметром 20-22 дюйма. Сейчас это самый большой электромобиль Lexus.
Размеры Lexus TZ 2027:
длина — 5100 мм;
ширина — 1989 мм;
высота — 1704 мм;
колесная база — 3050 мм.
В отделке салона использовали искусственную замшу, бамбук и полированный алюминий. Внутри установили цифровой щиток приборов под козырьком и 14-дюймовый тачскрин, а передние сиденья разделены высокой консолью. Новый Lexus TZ дебютировал в шестиместном исполнении, а объем багажника со всеми креслами на месте составляет 391 л.
Самая дорогая версия получила панорамную крышу, доступ в салон со смартфона, электропакет, раздельный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений первых двух рядов, навигацию, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и парковочный автопилот.
Характеристики Lexus TZ рассекретили частично. Известно, что кроссовер будет предложен в полноприводных версиях, а топовый вариант будет 408-сильным. Электрокар сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,4 с и буксировать 1,6-тонный прицеп.
На выбор предложат батареи емкостью 77 и 95,8 кВт∙ч, а запас хода в топовом исполнении достигнет 530 км. Быстрая зарядка (мощностью 150 кВт) на 80% займет 35 минут. Электромобиль Lexus TZ 2027 также получил управляемые задние колеса и систему активного шумоподавления.