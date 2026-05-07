Еще один белорусский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ
- 7.05.2026, 22:09
Минское «Динамо» осталось без важного игрока.
Клуб «Юта Маммот» из Солт-Лейк-Сити объявил о подписании контракта с Егором Бориковым, сообщает hockey.by.
Белорусский нападающий Егор Бориков подписал контракт новичка с «Ютой» на три года.
На драфте НХЛ 2025 года форвард был выбран «Маммотом» в 4 м раунде под общим 110 м номером.
20 летний Егор Бориков начинал заниматься хоккеем в школе жлобинского «Металлурга». В сезоне 2022/2023 играл в Молодежной хоккейной лиге за «Динамо-Шинник» из Бобруйска, а в 2023 году получил шанс, начав играть за минское «Динамо» в КХЛ. Сначала подписал пробный контракт, а потом — полноценное соглашение до 2026 года.
Свою первую шайбу в КХЛ тогда 18 летний Бориков забросил в ноябре 2023 года в матче против омского «Авангарда», став самым молодым автором гола в истории минского «Динамо». В том же году его впервые вызвали в национальную сборную Беларуси.