7 мая 2026, четверг, 22:29
Еще один белорусский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ

  • 7.05.2026, 22:09
Егор Бориков

Минское «Динамо» осталось без важного игрока.

Клуб «Юта Маммот» из Солт-Лейк-Сити объявил о подписании контракта с Егором Бориковым, сообщает hockey.by.

Белорусский нападающий Егор Бориков подписал контракт новичка с «Ютой» на три года.

На драфте НХЛ 2025 года форвард был выбран «Маммотом» в 4 м раунде под общим 110 м номером.

20 летний Егор Бориков начинал заниматься хоккеем в школе жлобинского «Металлурга». В сезоне 2022/2023 играл в Молодежной хоккейной лиге за «Динамо-Шинник» из Бобруйска, а в 2023 году получил шанс, начав играть за минское «Динамо» в КХЛ. Сначала подписал пробный контракт, а потом — полноценное соглашение до 2026 года.

Свою первую шайбу в КХЛ тогда 18 летний Бориков забросил в ноябре 2023 года в матче против омского «Авангарда», став самым молодым автором гола в истории минского «Динамо». В том же году его впервые вызвали в национальную сборную Беларуси.

Последний парад Путина
