Венгрия без Орбана: Мелони уже договаривается с новым лидером 7.05.2026, 22:45

Петер Мадьяр и Джорджа Мелони

Премьер Италии быстро нашла общий язык с Мадьяром.

Италия и Венгрия в четверг продемонстрировали, что отношения между странами останутся тесными и после завершения эпохи Виктора Орбана. Его преемник Петер Мадьяр и премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещали продолжить тесное сотрудничество, пишет Politico.

Мелони приветствовала Мадьяра в Риме и написала в X, что отношения между двумя странами являются «крепкими и хорошо налаженными», а также что стороны намерены «и в дальнейшем их укреплять».

«Да здравствует итальянско-венгерская дружба!», — написал в ответ Мадьяр.

Будущий премьер Венгрии подтвердил, что между ним и Мелони состоялась «конструктивная и ориентированная на будущее встреча», а позиции сторон «близки по многим вопросам».

Мелони была одним из ближайших союзников Орбана на европейской политической арене после своего прихода к власти в 2022 году. Они разделяли ряд политических приоритетов, в частности жесткий подход к нелегальной миграции, а также роль Будапешта как своеобразного посредника между венгерским лидером и остальными лидерами ЕС в вопросах войны в Украине.

После победы на выборах в прошлом месяце и завершения 16-летнего правления Орбана Мадьяр уже изменил часть внешнеполитического курса Будапешта.

В частности, он отказался от блокирования кредита ЕС для Украины на €90 млрд и отправился в Брюссель, надеясь добиться размораживания фонда послепандемийного восстановления для Венгрии.

Эти средства ранее были заблокированы из-за нарушения Венгрией норм ЕС во времена правительства Орбана.

Ожидается, что Петер Мадьяр официально вступит в должность премьер-министра 9 мая.

