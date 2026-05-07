Мадридский «Реал» готовит официальное заявление относительно драки между Вальверде и Тчуамени 7.05.2026, 22:21

Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени

Драка между игроками футбольного клуба произошла на тренировке.

Мадридский «Реал» готовит официальное заявление касательно драки, произошедшей между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени на сегодняшней тренировке.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своем YouTube-канале, передает «Чемпионат».

Президент клуба Флорентино Перес лично вмешался в ситуацию и напрямую поговорил с Вальверде и Тчуамени. Подчеркивается, что «Реал» обязательно примет дисциплинарные меры в отношении двух футболистов.

Ранее СМИ сообщали, что в результате драки между Вальверде и Тчуамени в раздевалке «Реала» уругвайский футболист получил рассечение головы.

