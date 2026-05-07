закрыть
7 мая 2026, четверг, 22:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мадридский «Реал» готовит официальное заявление относительно драки между Вальверде и Тчуамени

  • 7.05.2026, 22:21
Мадридский «Реал» готовит официальное заявление относительно драки между Вальверде и Тчуамени
Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени

Драка между игроками футбольного клуба произошла на тренировке.

Мадридский «Реал» готовит официальное заявление касательно драки, произошедшей между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени на сегодняшней тренировке.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своем YouTube-канале, передает «Чемпионат».

Президент клуба Флорентино Перес лично вмешался в ситуацию и напрямую поговорил с Вальверде и Тчуамени. Подчеркивается, что «Реал» обязательно примет дисциплинарные меры в отношении двух футболистов.

Ранее СМИ сообщали, что в результате драки между Вальверде и Тчуамени в раздевалке «Реала» уругвайский футболист получил рассечение головы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин