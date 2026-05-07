В парламенте Молдовы отказались от работы на русском языке 7.05.2026, 22:13

Кишинeв взял уверенный курс на евроинтеграцию.

Парламент Молдовы одобрил проект кодекса об организации и деятельности законодательного органа, который упраздняет использование русского языка в законотворческой работе. Как сообщает Unimedia, документ, представленный депутатами правящей Партии действия и солидарности (ПДС), устанавливает румынский в качестве единственного рабочего языка.

«Рабочим языком парламента является румынский язык. Нормативные акты составляются и принимаются на румынском языке с их переводом на другие языки в случае необходимости», — сказано в самом документе. Профильная комиссия уточнила, что инициатива призвана выполнить рекомендации Еврокомиссии, изложенные в отчётах о расширении за 2023–2025 годы.

«В настоящий момент у нас есть юридическое обязательство исключить из законодательной процедуры, и не только из неё, обращение документов и их обязательный перевод на русский язык… Вся коммуникация и весь законодательный процесс должны осуществляться на румынском языке», — пояснил депутат от ПДС Игорь Талмазан.

Кишинёв взял уверенный курс на евроинтеграцию после подачи заявки на членство в ЕС в 2022 году. В начале апреля парламент Молдовы принял во втором, окончательном чтении законы о денонсации Соглашения о создании СНГ и Устава Содружества. В 2024 году в стране прошёл референдум о присоединении к Евросоюзу, на котором большинство граждан высказались «за». Тогда же Майя Санду была переизбрана на второй президентский срок, обогнав пророссийского кандидата Александра Стояногло.

В сентябре 2025 года проевропейская Партия действия и солидарности сохранила конституционное большинство на парламентских выборах. Молдавские власти при этом неоднократно заявляли о попытках вмешательства Москвы в избирательные процессы.

