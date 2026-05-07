Al Arabiya раскрыла интересные детали переговоров США и Ирана 10 7.05.2026, 17:35

Стало понятно, к чему все идет.

Пакистанские источники телеканала Al Arabiya сообщили о продолжающихся интенсивных переговорах по вопросу постепенного открытия Ормузского пролива. По их данным, в ближайшие часы может появиться решение по ситуации с судами, которые остаются заблокированными в этом стратегически важном морском коридоре.

Стороны уже достигли предварительных договоренностей: старт постепенного открытия Ормузского пролива и начало ослабления блокады.

Одновременно высокопоставленные американские чиновники раскрыли условия Вашингтона для возможных переговоров с Ираном. По информации газеты The Wall Street Journal, США требуют от Тегерана официального отказа от стремления получить ядерное оружие, демонтажа объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также полного запрета подземной ядерной деятельности.

Кроме того, Вашингтон предлагает временно - сроком на 20 лет - остановить обогащение урана и передать все запасы уже обогащенных материалов.

Американские источники подтверждают: США настаивают на постепенном открытии Ормузского пролива со стороны Ирана в обмен на поэтапное смягчение американской морской блокады иранских портов до заключения окончательного соглашения.

Американская сторона требует отмены любых сборов и ограничений в Ормузском проливе, разминирования маршрутов и отказа от любых принудительных мер в отношении судоходства.

При этом, как подчеркнули американские чиновники, смягчение санкций возможно только после фактического выполнения Ираном условий соглашения, а не просто после его подписания. На первом этапе допускается лишь частичное размораживание некоторых иранских активов за рубежом.

