закрыть
7 мая 2026, четверг, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Al Arabiya раскрыла интересные детали переговоров США и Ирана

10
  • 7.05.2026, 17:35
  • 4,044
Al Arabiya раскрыла интересные детали переговоров США и Ирана

Стало понятно, к чему все идет.

Пакистанские источники телеканала Al Arabiya сообщили о продолжающихся интенсивных переговорах по вопросу постепенного открытия Ормузского пролива. По их данным, в ближайшие часы может появиться решение по ситуации с судами, которые остаются заблокированными в этом стратегически важном морском коридоре.

Стороны уже достигли предварительных договоренностей: старт постепенного открытия Ормузского пролива и начало ослабления блокады.

Одновременно высокопоставленные американские чиновники раскрыли условия Вашингтона для возможных переговоров с Ираном. По информации газеты The Wall Street Journal, США требуют от Тегерана официального отказа от стремления получить ядерное оружие, демонтажа объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также полного запрета подземной ядерной деятельности.

Кроме того, Вашингтон предлагает временно - сроком на 20 лет - остановить обогащение урана и передать все запасы уже обогащенных материалов.

Американские источники подтверждают: США настаивают на постепенном открытии Ормузского пролива со стороны Ирана в обмен на поэтапное смягчение американской морской блокады иранских портов до заключения окончательного соглашения.

Американская сторона требует отмены любых сборов и ограничений в Ормузском проливе, разминирования маршрутов и отказа от любых принудительных мер в отношении судоходства.

При этом, как подчеркнули американские чиновники, смягчение санкций возможно только после фактического выполнения Ираном условий соглашения, а не просто после его подписания. На первом этапе допускается лишь частичное размораживание некоторых иранских активов за рубежом.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин