7 мая 2026, четверг, 18:57
  • 7.05.2026, 18:17
Зеленский дал Умерову три задачи перед переговорами в США
Владимир Зеленский и Рустем Умеров

О чем именно будет говорить секретарь СНБО с американцами?

Президент Украины Владимир Зеленский дал секретарю СНБО Украины Рустему Умерову три задачи перед его переговорами с представителями США.

«Первое - гуманитарный трек. Надеемся, что удастся провести новый этап освобождения пленных. Второе - активизация дипломатического процесса», - отметил президент Украины в своем телеграм-канале.

Глава украинско государства подчеркнул, что Украина находится в постоянной коммуникации с США и знает об общении партнеров с российской стороной.

«Третье - есть несколько конкретных поручений по безопасности для секретаря СНБО по поводу нашего сотрудничества с Америкой», - заявил Зеленский.

Он добавил, что ожидает детальный доклад по итогам сегодняшних встреч.

Напомним, Reuters писало, что причиной визита Умерова в США стало то, что мирные переговоры по завершению войны зашли в тупик.

