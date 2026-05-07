Минчанин 10 лет не может получить техпаспорт на дом 2 7.05.2026, 19:10

В чем причина?

История жителя частного сектора на улице Аэродромной — это классический пример того, как старые ошибки могут обернуться серьезными юридическими проблемами в самый неподходящий момент. Мужчина уже целое десятилетие не может оформить технический паспорт на свой дом.

Проблема началась с самовольно пристроенного крыльца и внутренней реконструкции. По словам владельца, более десяти лет назад он получил на эти работы «устное разрешение» от архитектора района. Однако сейчас, когда дело дошло до документов, выяснилось, что слова к делу не пришьешь. В официальных базах эти изменения не значатся, а значит, в доме появились «красные линии», из-за которых получить техпаспорт нельзя.

Ситуацию осложняет тот факт, что улица Аэродромная находится в зоне предстоящего сноса. В таких районах закон максимально строг: узаконить самовольное строительство или масштабную реконструкцию здесь невозможно. Официальное согласование администрации нужно было получать в письменном виде еще до начала работ, а не полагаться на слова. Теперь, чтобы привести бумаги в порядок, владельцу придется сделать шаг назад и вернуть дом в его первоначальное состояние, буквально демонтировав все лишнее.

Эта бюрократическая ловушка имеет и вполне конкретные финансовые последствия. Когда придет время сноса, компенсация за жилье будет рассчитываться только на основании официально зарегистрированных данных. Вся жилая площадь, добавленная в ходе незаконной реконструкции, не будет учитываться застройщиком при оценке.

