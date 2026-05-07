закрыть
7 мая 2026, четверг, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«На Лукашенко воздействуют психологически»

  • 7.05.2026, 19:55
«На Лукашенко воздействуют психологически»
Евгений Магда

Украина внимательно следит за происходящим в Беларуси.

Украинский политолог Евгений Магда в комментарии «Филину» — о заявлении представителя Государственной пограничной службы Украины.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси у границы с южной соседкой наблюдается «определенная активность» — «в том числе, это касается создания логистических направлений, полигонов, дальнейшей, возможно, активности, сотрудничества с Россией».

Как стоит оценивать это заявление?

— Я думаю, со стороны Украины мы имеем дело с элементами информационно-психологического воздействия на режим Лукашенко, — считает Магда. — Объясню, что я имею в виду. Дело в том, что строительство полигонов на суверенной территории Беларуси, а Гомельщина, безусловно, суверенная территория Беларуси, вполне нормальное и, я бы сказал, законное дело.

Но это только с одной стороны. Если учитывать, что Лукашенко гордится своим статусом союзника Кремля и соагрессора, то Украина просто обязана реагировать на все, что делает соагрессор.

Тем более в непосредственной близости от украинской границы. В этом плане, мне кажется, никаких сомнений быть не может.

Украина просто демонстрирует, что она достаточно внимательно следит за происходящим в Беларуси и в случае необходимости Киев, безусловно, использует данные своей разведки — чтобы не допустить повторения событий февраля 2022 года.

Лукашенко может на эту тему много исходить пеной у рта, говорить о своем «миролюбии» и прочем, но в Украине очень хорошо знают цену его «миролюбию», цену его слову, цену его способности действовать так, чтобы быть хорошим соседом.

В Украине знают и то, что в Беларуси нет критического количества желающих воевать. И это хорошо. В первую очередь хорошо для белорусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин