«На Лукашенко воздействуют психологически» 7.05.2026, 19:55

Евгений Магда

Украина внимательно следит за происходящим в Беларуси.

Украинский политолог Евгений Магда в комментарии «Филину» — о заявлении представителя Государственной пограничной службы Украины.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси у границы с южной соседкой наблюдается «определенная активность» — «в том числе, это касается создания логистических направлений, полигонов, дальнейшей, возможно, активности, сотрудничества с Россией».

Как стоит оценивать это заявление?

— Я думаю, со стороны Украины мы имеем дело с элементами информационно-психологического воздействия на режим Лукашенко, — считает Магда. — Объясню, что я имею в виду. Дело в том, что строительство полигонов на суверенной территории Беларуси, а Гомельщина, безусловно, суверенная территория Беларуси, вполне нормальное и, я бы сказал, законное дело.

Но это только с одной стороны. Если учитывать, что Лукашенко гордится своим статусом союзника Кремля и соагрессора, то Украина просто обязана реагировать на все, что делает соагрессор.

Тем более в непосредственной близости от украинской границы. В этом плане, мне кажется, никаких сомнений быть не может.

Украина просто демонстрирует, что она достаточно внимательно следит за происходящим в Беларуси и в случае необходимости Киев, безусловно, использует данные своей разведки — чтобы не допустить повторения событий февраля 2022 года.

Лукашенко может на эту тему много исходить пеной у рта, говорить о своем «миролюбии» и прочем, но в Украине очень хорошо знают цену его «миролюбию», цену его слову, цену его способности действовать так, чтобы быть хорошим соседом.

В Украине знают и то, что в Беларуси нет критического количества желающих воевать. И это хорошо. В первую очередь хорошо для белорусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com