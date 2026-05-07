7 мая 2026, четверг, 20:32
У Путина выдвинули ультиматум для мирных переговоров с Украиной и США

  7.05.2026, 20:11
Москва заявила, что ожидает «серьезный шаг» от Киева.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние мирные переговоры являются «нецелесообразными», пока Украина не выведет войска с подконтрольной ей части Донбасса, сообщает российский «Интерфакс».

«Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, военные действия будут прекращены, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования», - заявил Ушаков.

Помощник диктатора добавил, что «сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности президент Украины Владимир Зеленский», а все остальное он назвал «пустой тратой времени».

