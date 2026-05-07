7 мая 2026, четверг, 22:03
  7.05.2026, 20:51
Беларусь накрыл крупный град

Фотофакт.

Местами в Беларуси прошел крупный град. Его зафиксировали, в частности, в Молодечненском и Логойском районах.

В Молодечно 7 мая сыпал град диаметром с копеечную монету. Позеленевшие газоны вдруг стали белыми. Чернозем в уличных вазонах тоже побелел, пишет kraj.by.

Правда, градины при уличной температуре около плюс 20 градусов превращались в воду прямо на глазах.

Зафиксировали на фото разгул стихии и в Крайске на севере Логойского района.

Опубликовал свежие фото и видео с градом в своих соцсетях и блогер «Мерзкий Кокобай», правда, не обозначив региона.

