7 мая 2026, четверг, 22:03
В Беларуси ввели новые требования к арендному жилью

  • 7.05.2026, 21:12
Они заработают уже летом.

В Беларуси решили повысить требования для вновь возводимого арендного жилья. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства.

Им была скорректирована инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

В Минстройархитектуры отметили, что постановление направлено на повышение качества жилья, готовности его к заселению, а также поддержку отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники.

Главная новация – закрепление новых требования к вновь возводимому арендному жилью. Теперь там обязательно должна быть и бытовая техника, но строго отечественная.

К последней относится холодильник с морозильной камерой не дороже 30 базовых величин, микроволновая печь стоимостью не более 9 базовых и стиральная машина по цене до 25 базовых.

Также был обновлен перечень внутренних отделочных работ для экономичных жилых домов типовых потребительских качеств, возводимых в сельской местности, городах и поселках городского типа.

Все изменения должны вступить в силу уже с 1 июля 2026-го.

