7 мая 2026, четверг, 20:32
Как война обнулила миф о Путине внутри РФ

  • 7.05.2026, 19:48
Ключевым моментом стали удары по Туапсе.

73-летний Путин в России больше не воспринимается как сильный лидер - его называют «старым дедушкой», оторванным от реальности, а образ защитника окончательно развалился. Об этом пишет The Wall Street Journal (перевод — dialog.ua) в большом материале о том, как война обнулила миф о Путине внутри страны.

Около 70% населения РФ теперь находятся в зоне досягаемости украинских дронов и ракет, и эти удары уже не сплачивают общество, а наглядно демонстрируют слабость Кремля.

«Сегодня Путина воспринимают как старого дедушку, дедушку, не осведомленного о реальном положении дел в жизни людей… Его больше не считают защитником», - говорит старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.

Бывший спичрайтер Путина, ныне оппозиционный политик Аббас Галлямов фиксирует тенденцию, исторически предшествующую революциям.

- Люди, которые раньше не интересовались политикой, теперь считают модным высказывать политические взгляды, беспокоиться о страданиях народа и жаловаться на власть… Исторически такие веяния обычно предшествуют революциям, - сказал он.

Туапсе как поворот

Историк из Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко называет ключевым моментом удары по нефтеперерабатывающему заводу и порту в Туапсе, они вызвали разлив нефти в курортной зоне на черноморском побережье. «Все, за исключением, пожалуй, Путина, теперь начали понимать, что война идет не по плану», - сказал он.

По словам Радченко, эти удары сделали войну реальной для тех россиян, которые раньше поддерживали ее «из удобного далека»: «Некоторые могут теперь прийти к выводу, что война была плохой идеей».

Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин