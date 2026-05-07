В Беларуси резко дорожают билеты на поезда

В Беларуси резко дорожают билеты на поезда1
- 7.05.2026, 19:40
- 1,286
Новые цены начнут действовать уже завтра
В Беларуси с 8 мая подорожает проезд в поездах. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) привели примеры, на сколько подорожают билеты по определенным направлениям.
«Тарифы на услуги железнодорожных и автомобильных терминалов увеличатся в среднем на 5−7%. На городских линиях проезд в пределах одного тарифного пояса подорожает на 54 копейки, в пределах двух — на 69 копеек, — сообщили в ведомстве. — На региональных и межрегиональных линиях размер повышения зависит от расстояния, класса линии (эконом или бизнес), типа подвижного состава и вагона».
В МАРТ привели несколько примеров, на сколько подорожают билеты по определенным направлениям. Так, поездка региональными линиями экономкласса из Минска в Руденск станет дороже на 50 копеек, а бизнес-классом из столицы в Бобруйск — на 1,83 рубля.
Проезд межрегиональными линиями экономкласса из Минска в Гродно в плацкартном вагоне прибавит 1,04 рубля, в купе — 1,44 рубля, а бизнес-классом из столицы в Гомель — 3,01 рубля (речь о вагоне 2-го класса).