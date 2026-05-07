закрыть
7 мая 2026, четверг, 20:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси резко дорожают билеты на поезда

1
  • 7.05.2026, 19:40
  • 1,286
В Беларуси резко дорожают билеты на поезда

Новые цены начнут действовать уже завтра

В Беларуси с 8 мая подорожает проезд в поездах. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) привели примеры, на сколько подорожают билеты по определенным направлениям.

«Тарифы на услуги железнодорожных и автомобильных терминалов увеличатся в среднем на 5−7%. На городских линиях проезд в пределах одного тарифного пояса подорожает на 54 копейки, в пределах двух — на 69 копеек, — сообщили в ведомстве. — На региональных и межрегиональных линиях размер повышения зависит от расстояния, класса линии (эконом или бизнес), типа подвижного состава и вагона».

В МАРТ привели несколько примеров, на сколько подорожают билеты по определенным направлениям. Так, поездка региональными линиями экономкласса из Минска в Руденск станет дороже на 50 копеек, а бизнес-классом из столицы в Бобруйск — на 1,83 рубля.

Проезд межрегиональными линиями экономкласса из Минска в Гродно в плацкартном вагоне прибавит 1,04 рубля, в купе — 1,44 рубля, а бизнес-классом из столицы в Гомель — 3,01 рубля (речь о вагоне 2-го класса).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин