7 мая 2026, четверг, 20:32
В Минске заметили капучино за рекордные $21

  • 7.05.2026, 20:16
Что в нем особенного?

Меню напитков из люксового отеля опубликовала Светлана. Что особенно впечатлило, так это цена кофе: если стоимость чашки американо за 10 рублей в глаза не слишком бросается, то капучино за 60 — уже другое дело.

Как рассказала автор поста журналисту Onlíner, фото меню было сделано в отеле Waldorf Astoria Minsk.

За рекордные 60 рублей гостям предлагают чашку капучино. Но не простой, а «золотой», да еще и с приставкой «королевский». Как рассказали в Waldorf Astoria, фишка напитка — в рисунке на молочной пене, который делает специальная машина.

— На капучино будет изображен либо силуэт нашего отеля, либо логотип, украшен напиток сусальным золотом. Объем чашки — 250 миллилитров.

Правда, пока попробовать царский напиток не получится. Как пояснили, к заказу кофе будет доступен позже. Зато с нами поделились эксклюзивными кадрами, как выглядит «золотая» чашка:

Пока же в меню можно найти и варианты бюджетнее: раф и фисташковый латте по 20 рублей, обычный капучино за 15, двойной эспрессо за 20. Самые недорогие позиции, которые попали на фото меню, обойдутся в 10 рублей — ристретто, эспрессо и американо.

Комментарии, как принято говорить, пока не настоялись. Вот некоторые из выводов:

«Дорогой отель — дорогой кофе. Но в таком случае к кофе должен быть комплимент — шоколадка или пирожное маленькое (брендированное)»;

«Обычная цена для дорогого отеля, меня в Каире очень шокировали цены в отеле за ужин. Средний ценник — $100. Отел мировой сети — это про бренд».

