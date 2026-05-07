Латвия вручила ноту протеста представителю России 7.05.2026, 20:39

В связи с инцидентом с дронами.

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста в связи с падением дронов, залетевших в страну из российского воздушного пространства.

Об этом заявили в пресс-службе латвийского МИД.

В ноте протеста министерство осуждает инцидент, произошедший утром 7 мая на территории Латвии, когда несколько беспилотников залетели в муниципалитеты Резекне, Балви и Лудза из воздушного пространства России.

В беседе с временным поверенным латвийские дипломаты подчеркнули, что, вопреки ложным публичным заявлениям Москвы, Рига никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов украинскими беспилотниками по целям в РФ.

Латвия также осудила публичные угрозы Москвы о возможной массированной атаке на Киев 9 мая и угрозы в адрес иностранных посольств в украинской столице.

