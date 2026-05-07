7 мая 2026, четверг, 22:03
У Зеленского отреагировали на ультиматум РФ и указали на важный момент

  7.05.2026, 21:07
Ушаков в своем заявлении проговорился о настоящих планах РФ.

Новый ультиматум России насчет мирных переговоров с Украиной и США показывает, что в Кремле не планируют завершать войну даже в случае контроля над Донбассом.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в команде президента Украины.

Комментируя заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова, собеседник издания отметил, что в контексте переговоров мнение Москвы не имеет значения. Имеет значение мнение президента США Дональда Трампа и Вашингтона, которые, как и украинцы, считают, что войну нужно завершать и искать достойный формат в рамках дипломатии.

Также источник обратил внимание на слова Ушакова о том, что после вывода из Донбасса украинских военных боевые действия только «приостановят».

«Это он ляпнул именно то, что они собираются и что мы говорили партнерам все это время: они хотят Донбасс, но не хотят останавливать войну даже после того. То есть их план - просто получить плацдарм», - добавил он.

