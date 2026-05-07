7 мая 2026, четверг, 22:03
Для иностранных добровольцев упростили правила пребывания в Украине

  • 7.05.2026, 21:43
Сейчас в Силах обороны Украины служат около 20 тысяч иностранцев.

В Украине Кабинет министров обновил правила пребывания в стране и порядок оформления документов для иностранцев, которые присоединились к защите Украины или планируют это сделать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что новым постановлением определена четкая и понятная процедура оформления вида на временное проживание для тех, кто уже проходит службу в Национальной гвардии, Вооруженных силах или Государственной специальной службе транспорта.

«Для тех, кто только планирует заключить контракт, предусмотрели возможность легально оставаться в Украине даже в случаях, когда документы просрочены или их невозможно обновить по объективным причинам, в частности, когда для этого нужно обращаться к государству-агрессору», – рассказал Клименко.

Кроме того, отменяется обязанность декларировать место жительства, ведь «их адрес сегодня – там, где они выполняют боевые задачи».

