«Это новая интересная тенденция» 7.05.2026, 22:31

1,254

Александр Мусиенко

Украинский военный о последствиях удара по носителю «Калибров» в Каспийске.

Силы обороны Украины 7 мая поразили в районе пункта базирования «Каспийск» в Дагестане многоцелевой малый ракетный корабль проекта «Каракурт». Он способен запускать крылатые ракеты «Калибр». Каспийское море для врага является большой логистической базой, там сохраняется военное присутствие России.

Об этом в эфире «24 Канала» отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, объяснив, что Россия пытается прикрывать свои военные объекты. На Юге России сейчас сосредоточено значительное количество воинских частей и баз, которые вовлечены в войну против Украины.

Среди объектов, которые расположены на юге России – вражеские ракетоносители. Однако, по словам военнослужащего, количество запуска из Каспийского моря «Калибров» по Украине сейчас незначительное, преимущественно россияне стреляли из Черного моря.

«Мы видим новую интересную тенденцию. Когда СОУ наносят удары по объектам нефтяной промышленности, военной экономики России, как вот в Новороссийске, то сопутствующими целями при таких атаках становятся в том числе корабли. Уменьшается корабельная группировка врага, так называемая каспийская флотилия», – констатировал Мусиенко.

Военнослужащий ВСУ добавил, что Каспийское море становится все более достижимым для украинских средств поражения. Туда прилетало по нефтедобывающим платформам, а теперь Силы обороны Украины добираются и до носителей ракет противника.

«Это уменьшение угроз для нас, потому что мы понимаем, что если враг даже один раз применил свои ракетоносители, запустил «Калибры» с Каспийского моря, значит сможет сделать так еще раз. Сейчас у него эти способности уменьшаются», – подчеркнул Мусиенко.

Подытоживая, он отметил, что СОУ проводят системную работу, которая направлена на то, чтобы не просто реагировать на угрозы с воздуха, сбивая средства поражения России, но и наносить удары по местам их запуска, уменьшая ударные возможности противника.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com