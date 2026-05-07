Белоруска вышла замуж, а потом выяснила, что супруг уже женат 3 7.05.2026, 22:37

Как она об этом узнала?

Жительница Гродно через суд добилась признания своего брака недействительным после того, как выяснилось, что ее супруг уже был официально женат в России. Подробности стали известны из решения суда Ленинского района города, пишет «Зеркало».

В августе 2025 года гродненка зарегистрировала брак с гражданином Латвии в одном из городских загсов. Детей у пары не было. Спустя некоторое время белоруска узнала, что ее муж еще в марте 2024 года заключил брак с гражданкой России, и этот союз к моменту новой свадьбы расторгнут не был.

О том, что она по неведению стала второй женой, женщина узнала от первой. После этого она обратилась в суд с требованием признать брак недействительным.

Во время разбирательства выяснилось, что при оформлении брака в Беларуси мужчина предоставил документ об отсутствии зарегистрированного брака, выданный компетентным органом Латвии. Однако о зарегистрированном браке в России он сотрудникам белорусского загса не сообщил.

Всю вскрывшуюся информацию подтвердили документы из российского загса. На судебное заседание двоеженец не явился.

Суд пришел к выводу, что брак был заключен с нарушением требований законодательства, поскольку один из супругов уже состоял в другом официально зарегистрированном браке. В результате этот союз был признан недействительным.

Согласно белорусскому законодательству, такой брак считается недействительным с момента его заключения. Решение суда уже вступило в законную силу.

