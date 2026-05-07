закрыть
7 мая 2026, четверг, 23:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска вышла замуж, а потом выяснила, что супруг уже женат

3
  • 7.05.2026, 22:37
  • 1,994
Белоруска вышла замуж, а потом выяснила, что супруг уже женат

Как она об этом узнала?

Жительница Гродно через суд добилась признания своего брака недействительным после того, как выяснилось, что ее супруг уже был официально женат в России. Подробности стали известны из решения суда Ленинского района города, пишет «Зеркало».

В августе 2025 года гродненка зарегистрировала брак с гражданином Латвии в одном из городских загсов. Детей у пары не было. Спустя некоторое время белоруска узнала, что ее муж еще в марте 2024 года заключил брак с гражданкой России, и этот союз к моменту новой свадьбы расторгнут не был.

О том, что она по неведению стала второй женой, женщина узнала от первой. После этого она обратилась в суд с требованием признать брак недействительным.

Во время разбирательства выяснилось, что при оформлении брака в Беларуси мужчина предоставил документ об отсутствии зарегистрированного брака, выданный компетентным органом Латвии. Однако о зарегистрированном браке в России он сотрудникам белорусского загса не сообщил.

Всю вскрывшуюся информацию подтвердили документы из российского загса. На судебное заседание двоеженец не явился.

Суд пришел к выводу, что брак был заключен с нарушением требований законодательства, поскольку один из супругов уже состоял в другом официально зарегистрированном браке. В результате этот союз был признан недействительным.

Согласно белорусскому законодательству, такой брак считается недействительным с момента его заключения. Решение суда уже вступило в законную силу.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин