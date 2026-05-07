МИД Украины поймало помощника Путина на лжи

МИД Украины поймало помощника Путина на лжи1
- 7.05.2026, 21:49
Ушакова выдало всего одно слово.
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков выдвинул ультиматум о продолжении мирных переговоров, но сделал важную оговорку в своем заявлении.
Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X.
- Для тех, кто знает русский язык, это настоящая фрейдовская ошибка со стороны помощника Путина: он требует от Украины вывести войска из Донецкой области, чтобы боевые действия «приостановились», а не «остановились», - отметил он.
Тихий отметил, что это «явное признание» в том, что Москва хочет передышки, а не мира, и добавил, что «лжецы разоблачены».