7 мая 2026, четверг, 20:31
ВСУ поразили в России еще один носитель «Калибров»

  • 7.05.2026, 19:25
  • 1,212
Украинские бойцы нанесли удары по ряду важных объектов оккупантов.

Силы обороны Украины поразили в России еще один малый ракетный корабль, который является носителем крылатых ракет типа «Калибр». Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Согласно сообщению, в ночь на 7 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов, в том числе в районе пункта базирования Каспийск (Дагестан, РФ) был поражен многоцелевой малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт», который, в частности, имеет возможности для запуска крылатых ракет «Калибр».

В настоящее время степень повреждений боевой единицы противника уточняется.

Кроме того, поражен пункт управления противника в Сосновке Луганской области и пункт управления БПЛА противника в районе Ясного в Донецкой области, склад боеприпасов в Калмыковке и склад горюче-смазочных материалов оккупантов в районе Смоляниново Луганской области.

Также нанесены удары по скоплениям живой силы противника в районах Дерсового Донецкой области и Смилого в Запорожской области.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
