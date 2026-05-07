Последний парад Путина? 2 7.05.2026, 18:40

Роман Цимбалюк

Парад в Москве на 9 мая в этом году может пройти в формате, который больше не повторится.

В преддверии 9 мая обостряется тема возможных ударов по Москве и теперь они стали абсолютной реальностью. Потому парад в этом году может пройти в формате, который больше не повторится. К тому же он может стать последним для российского главы Путина.

Такое мнение выразил журналист Роман Цымбалюк в эксклюзивном комментарии «Телеграфу».

«Россиянам нужно ценить такой парад, — немного «погрызенный», немного сокращенный, — который сейчас есть. Ибо в следующем году не будет такого, и им нужно наслаждаться моментом. Кто его знает, может, это действительно последний парад Владимира Путина», — отметил он.

При этом Цымбалюк добавил, что нанесения удара по российской столице на 9 мая имеет смысл по политическим причинам. Однако журналист полагает, что атака именно по Красной площади маловероятна.

«Очевидно, мы воздержимся от того, чтобы бить именно по Красной площади. И здесь вопросы наших возможностей, они не безграничны, и мы это тоже понимаем», — говорит собеседник.

Он объясняет, что вокруг Москвы есть большое количество заводов и фабрик, удары по которым могут принести пользу.

«Мы же только начали лупить на самом деле. Там целей более чем достаточно», — подытожил Цымбалюк.

Чем Украина может достать до Москвы

Дроны с дальностью около 1000 км или более

Украина имеет линейку беспилотников, опробованных в реальных задачах, способных действовать на глубоком расстоянии. В частности это дроны «Січень» (до 1400 км), «Лютий» (до 2000 км), Fire Point (FP-1) (до 1600 км), UJ-22 Airborne (до 1600 км), «Ниндзя» (до 1500 км, одна о его недавнем применении данных нет).

Также имеется много дронов, имеющих расстояние удара 800-1000 км, например, «Бобер» (UJ-26). Часть из них уже долетала в российскую столицу.

Дроны с дальностью до 800 км

Еще одна группа дронов, которые могут действовать на значительной части европейской территории России, включая Москву, дроны дальностью до 800 км. Среди них:

- дрон «Морок»

- крылатая ракета-дрон «Барс»

- ракета-дрон «Паляница»

- реактивный дрон-камикадзе «Обрій»

- дрон AQ-400 Scythe (также известный как «Коса»).

Достать в Москву могут и дальнобойные ракеты. К примеру, украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» имеет заявленную дальность полета до 3000 км. Среди ее особенностей – полет на сверхнизких высотах. Потенциально получить может и FP-9 — модификация баллистической ракеты FP-7, которая как раз в 2026 году должна была проходить кодификацию. Ожидаемая дальность – около 800 км.

Парад пройдет без техники

Военный парад в Москве 9 мая этого года состоится без военной техники — впервые с 2008 года. В целом главное «шоу» главы РФ Владимира Путина начало заметно приходить в упадок после начала агрессии против Украины в 2014 году, и за годы полномасштабной войны эта тенденция усилилась.

«В связи с текущей оперативной обстановкой» в параде также не будут участвовать курсанты военных училищ. Вместо этого во время действа обещают показать работу военных, выполняющих боевые задания в Украине», — заявили в Минобороны РФ.

