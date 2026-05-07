Фицо полетит в Москву «большой дугой» из-за запрета Польши и стран Балтии 2 7.05.2026, 18:55

Роберт Фицо

Страны отказались открыть свое воздушное пространство для его самолета.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вынужден лететь в Москву более длинным маршрутом из-за отказа Польши и стран Балтии открыть свое воздушное пространство для его самолета, сообщает Marker.

По информации издания, словацкая делегация отправится в столицу РФ большой дугой через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию.

Такое решение приняли после того, как Эстония, Литва, Латвия и Польша официально или на уровне личных коммуникаций запретили пролет словацкого правительственного борта над своими территориями.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что страна не позволит полеты, которые служат для чествования агрессора.

В то же время скандинавские страны и Германия не выразили возражений относительно пролета Фицо через свое воздушное пространство.

Фото: marker.sk

Цель визита в Москву

Роберт Фицо летит в Россию на 81-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Программа поездки предусматривает возложение цветов в честь жертв войны и проведение двусторонних переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Словацкий премьер уже второй год подряд отказывается от участия в военном параде, чем демонстрирует свою формальную позицию относительно полномасштабного вторжения в Украину.

Сейчас он остается единственным лидером страны ЕС, который поддерживает регулярные контакты с Кремлем.

