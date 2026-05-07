Синоптики предупредили белорусов о резком изменении погоды
- 7.05.2026, 13:12
На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности.
Резкое похолодание ожидается в пятницу, 8 мая, предупредил Белгидромет. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Максимальная температура воздуха на большей части территории страны составит +10…+16°С. Во многих районах ожидаются сильные дожди.
По информации метеосервиса pogoda.by, 9 мая будет преимущественно облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, местами — сильные дожди и грозы. Днем воздух прогреется всего до +5°С по северу и до +21°С по юго-востоку.