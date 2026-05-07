7 мая 2026, четверг, 13:39
Тайвань посылает военный сигнал Пекину

  • 7.05.2026, 13:27
ВМС острава успешно протестировали торпеды отечественной подводной лодки.

Тайвань впервые успешно провел испытательный пуск торпед с новой отечественной подводной лодки Narwhal, что стало важным шагом в укреплении обороноспособности на фоне растущего военного давления со стороны Китая, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По данным судостроительной корпорации CSBC, испытание подтвердило работоспособность боевой системы субмарины, включая обнаружение целей, наведение, управление огнем и запуск торпед. Это произошло после первых морских испытаний лодки в январе.

Проект Narwhal является частью масштабной программы модернизации вооруженных сил Тайваня. Власти планируют построить до восьми таких подлодок, а как минимум две из них могут быть введены в строй к 2027 году. В дальнейшем их также рассматривают для оснащения ракетным вооружением.

Первая субмарина обошлась примерно в $1,57 млрд и использует боевую систему Lockheed Martin, а также американские тяжелые торпеды Mark 48. При этом в CSBC не уточнили, какие именно торпеды применялись в последнем испытании.

Проект развивается с задержками: первоначально поставка лодки флоту была запланирована на 2024 год. Сейчас она должна усилить ограниченный подводный флот Тайваня, который включает лишь несколько устаревших субмарин, приобретенных еще в XX веке.

Развитие программы происходит на фоне почти ежедневных военных маневров Китая, который считает Тайвань своей территорией и обладает значительно более мощным флотом, включая авианосцы и атомные подлодки.

