Из-за закрытия Внуково отменили два рейса «Белавиа»
- 7.05.2026, 13:32
Аэропорт закрывали из-за атаки дронов.
Из-за временного закрытого неба над частью Москвы утром 7 мая были отменены два рейса «Белавиа», свидетельствует информационное табло на сайте национального аэропорта Минск, пишет «Позірк».
В частности, в 6:45 не вылетел борт из белорусской столицы в московский аэропорт Внуково, а также из этого аэропорта в Минск — в 10:35.
Запланированный на 12:40 рейс в аэропорт Внуково состоится — идет посадка пассажиров.
Следует отметить, что рейсы из Минска в московские аэропорты Шереметьево и Домодедово вылетели по графику — в 7:40, 11:40, а также 11:20 соответственно.
Из Шереметьево в Минск самолеты «Белавиа» вернулись вовремя — в 1:15 и 11:15.
Утром 7 мая пресс-служба аэропорта Внуково сообщила, что объект временно закрыт «в целях обеспечения безопасности полетов». Вероятно, это связано с беспилотной активностью. Российские власти и СМИ обвинили Украину в атаке дронами.