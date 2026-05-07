Из-за закрытия Внуково отменили два рейса «Белавиа» 7.05.2026, 13:32

Аэропорт закрывали из-за атаки дронов.

Из-за временного закрытого неба над частью Москвы утром 7 мая были отменены два рейса «Белавиа», свидетельствует информационное табло на сайте национального аэропорта Минск, пишет «Позірк».

В частности, в 6:45 не вылетел борт из белорусской столицы в московский аэропорт Внуково, а также из этого аэропорта в Минск — в 10:35.

Запланированный на 12:40 рейс в аэропорт Внуково состоится — идет посадка пассажиров.

Следует отметить, что рейсы из Минска в московские аэропорты Шереметьево и Домодедово вылетели по графику — в 7:40, 11:40, а также 11:20 соответственно.

Из Шереметьево в Минск самолеты «Белавиа» вернулись вовремя — в 1:15 и 11:15.

Утром 7 мая пресс-служба аэропорта Внуково сообщила, что объект временно закрыт «в целях обеспечения безопасности полетов». Вероятно, это связано с беспилотной активностью. Российские власти и СМИ обвинили Украину в атаке дронами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com