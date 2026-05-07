Пашинян отказался ехать к Путину на парад Победы

Никол Пашинян

Путин может остаться почти один на Красной площади.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в четверг, что не приедет в Москву на парад Победы 9 мая, передает News.am. «Я во время визита в Россию в апреле сообщил об этом президенту этой страны [Владимиру Путину]», — сказал он журналистам. Причиной этого решения Пашинян назвал необходимость участия в предвыборной кампании перед выборами в Национальное собрание Армении, запланированными на 7 июня.

Армянский премьер, который взял курс на сближение с США и Евросоюзом и объявил о будущем выходе республики из контролируемого Кремлем ОДКБ, до этого уже пропускал парад на Красной площади. В 2024 году он объяснял это тем, что глава Армении не должен ежегодно приезжать в Москву на 9 мая. В 2023-м и 2025-м Пашинян был среди гостей на параде и возлагал цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В этом году на параде в Москве, который впервые с 2007 года будет проводиться без военной техники из-за угрозы прилета украинских дронов, должны посетить несколько иностранных лидеров, пишет «РИА Новости». Однако в Кремле пока не назвали полный список согласившихся прибыть гостей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что он будет оглашен «ближе к празднику».

Помимо президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Малайзии Султана Ибрагима в Москву должен прилететь премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик отмечал, однако, что не собирается присутствовать на параде Победы. По словам словацкого лидера, он намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провести встречу с Путиным.

В прошлом году в Москву на 80-ю годовщину Победы приезжали в том числе лидер Китая Си Цзиньпин, а также Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Всего свое прибытие в Россию подтверждали 27 лидеров стран, включая непризнанные и частично признанные регионы. От своего участия в последний момент отказались главы Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит.

