Россиянам хотят упростить переезд в Беларусь

Россиянам хотят упростить переезд в Беларусь7
- 7.05.2026, 14:21
Гражданам России хотят упростить проживание в Беларуси. С таким предложением правительство РФ обратилось к Владимиру Путину, пишет ТАСС.
Изменения хотят внести в соглашение Москвы и Минска о свободе передвижения граждан двух стран, которое было подписано Путиным и Лукашенко в 2006 году. Последний раз его меняли в 2015 году.
Отданный на рассмотрение проект предлагает сократить срок рассмотрения заявления о разрешении на постоянное проживание.
Нынешняя редакция предусматривает трехмесячный срок. Его хотят сократить до двух месяцев. Причем работать закон будет для обеих стран. Проще говоря, заявление белорусов в России тоже будут рассматривать быстрее.
Кроме того, вносятся изменения для тех, кто планирует пребывать в стране больше 90 дней. До достижения этого срока регистрироваться не нужно, но появится обязанность уведомить компетентные органы о желании остаться на подольше.