7 мая 2026, четверг, 15:32
Россиянам хотят упростить переезд в Беларусь

7
  7.05.2026, 14:21
  • 3,816
Правительство РФ обратилось к Путину с таким предложением.

Гражданам России хотят упростить проживание в Беларуси. С таким предложением правительство РФ обратилось к Владимиру Путину, пишет ТАСС.

Изменения хотят внести в соглашение Москвы и Минска о свободе передвижения граждан двух стран, которое было подписано Путиным и Лукашенко в 2006 году. Последний раз его меняли в 2015 году.

Отданный на рассмотрение проект предлагает сократить срок рассмотрения заявления о разрешении на постоянное проживание.

Нынешняя редакция предусматривает трехмесячный срок. Его хотят сократить до двух месяцев. Причем работать закон будет для обеих стран. Проще говоря, заявление белорусов в России тоже будут рассматривать быстрее.

Кроме того, вносятся изменения для тех, кто планирует пребывать в стране больше 90 дней. До достижения этого срока регистрироваться не нужно, но появится обязанность уведомить компетентные органы о желании остаться на подольше.

