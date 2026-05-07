7 мая 2026, четверг, 15:32
«Беларусбанк» расширяет ограничения по операциям с картами

  • 7.05.2026, 14:38
Банк вводит дополнительные лимиты по переводам.

«Беларусбанк» объявил, что расширяет ограничения по операциям с картами. С 15 июня этого года лимиты будут действовать на переводы в адрес беларусских компаний, которые связаны с азартными играми, а также на переводы и оплату покупок за границей. «Эти меры помогают защитить клиентов от мошенничества и несанкционированных списаний», — уточняет финучреждение.

В банке напомнили, что ранее ввели для клиентов суточные лимиты в 600 рублей для карточек клуба «Бархат» и 3000 рублей по другому дебетовому «пластику» на операции, которые клиенты совершают без физического использования карточки (то есть по реквизитам). Также это ограничение действует, если карточки использовать в инфокиосках и банкоматах банка.

С 15 июня этого года список операций, на которые распространяются ранее установленные ограничения, расширится.

«Суточные лимиты будут действовать на операции и переводы в пользу организаций в Беларуси, относящихся к сфере азартных игр (MCC 7995 — тотализаторы, лотерейные билеты, фишки казино, ставки на гонки, бега и иные ставки), — уточнили в «Беларусбанке». — Отмена лимитов возможна для карточек клуба «Бархат» в отделении банка, а для других — в отделении или по звонку в контакт‑центр 147. Если ранее установленные лимиты были отменены клиентом, новые не будут применяться».

Также с 15 июня введут ограничения по общей месячной сумме расходов по карточкам:

для дебетовых для физлиц — до 89 000 рублей, если речь о переводах на карточки иностранных банков и оплате за пределами Беларуси (в том числе в интернете);

для корпоративных — до 899 000 рублей.

«Отмена лимита возможна только для корпоративных карточек», — уточнили в банке.

