7 мая 2026, четверг, 15:33
Украинская ПВО в апреле перехватила 6 тысяч российских дронов и ракет

  • 7.05.2026, 15:25
Эффективность - 88,5%.

В апреле 2026 года украинские силы противовоздушной обороны уничтожили почти шесть тысяч российских ракет и беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В течение апреля российские войска запустили 6 583 дрона, из которых украинская ПВО сбила или подавила 5 861 - это 89% от общего количества. Из 141 крылатой и баллистической ракеты уничтожено 89, что составляет более 63%. Общая эффективность работы ПВО за месяц составила 88,5%, а в отдельные дни – до 95%.

Апрель стал месяцем самых массированных атак за весь период войны. Самое крупное нападение произошло 1 апреля, когда Россия выпустила 700 дронов, а также 3, 16 и 25 апреля - во время комбинированных ударов по 600–700 воздушным целям. 15 апреля враг запустил 21 крылатую ракету, из которых украинские защитники сбили 20.

В Минобороны отметили, что основным вызовом остается отражение атак баллистическими ракетами. Противодействовать им могут системы Patriot, однако Украине пока не хватает ракет для этих комплексов.

