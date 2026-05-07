Украинская ПВО в апреле перехватила 6 тысяч российских дронов и ракет 7.05.2026, 15:25

Фото: Getty Images

Эффективность - 88,5%.

В апреле 2026 года украинские силы противовоздушной обороны уничтожили почти шесть тысяч российских ракет и беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В течение апреля российские войска запустили 6 583 дрона, из которых украинская ПВО сбила или подавила 5 861 - это 89% от общего количества. Из 141 крылатой и баллистической ракеты уничтожено 89, что составляет более 63%. Общая эффективность работы ПВО за месяц составила 88,5%, а в отдельные дни – до 95%.

Апрель стал месяцем самых массированных атак за весь период войны. Самое крупное нападение произошло 1 апреля, когда Россия выпустила 700 дронов, а также 3, 16 и 25 апреля - во время комбинированных ударов по 600–700 воздушным целям. 15 апреля враг запустил 21 крылатую ракету, из которых украинские защитники сбили 20.

В Минобороны отметили, что основным вызовом остается отражение атак баллистическими ракетами. Противодействовать им могут системы Patriot, однако Украине пока не хватает ракет для этих комплексов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com