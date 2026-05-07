Лучшего белорусского тяжелоатлета поймали на допинге 1 7.05.2026, 14:07

Чемпиона мира Евгения Тихонцова отстранили от соревнований.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) официально уведомило о временном отстранении белорусского тяжелоатлета, чемпиона мира Евгения Тихонцова, пишет «Точка».

Причиной санкций стало подозрение в нарушении антидопинговых правил.

Согласно заявлению ITA, в допинг-пробе спортсмена, взятой во внесоревновательный период 8 марта, были обнаружены следы гормона роста.

Данная субстанция строго запрещена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды.

На данный момент статус отстранения является временным. У Тихонцова есть две законные опции:

— запросить вскрытие пробы B, чтобы подтвердить или опровергнуть результаты первичного анализа

— предоставить официальные объяснения того, как запрещенное вещество могло попасть в его организм.

Важно: отказ от анализа пробы B по регламенту ITA будет расцениваться как автоматическое признание вины.

Евгений Тихонцов является ключевой фигурой в современной тяжелой атлетике. Его наиболее значимые достижения включают:

— бронзу Олимпийских игр 2024 года в Париже (в сумме двоеборья).

— золотую и бронзовую медали чемпионатов мира.

На время разбирательства атлет лишен права выступать на любых международных турнирах под эгидой IWF.

Сроки окончательного решения по делу пока не называются.

