7 мая 2026, четверг, 18:57
Секретный проект Ford должен обогнать Китай в гонке электромобилей

  • 7.05.2026, 18:28
Американский автопроизводитель разрабатывает дешевый электро-пикап.

Ford уже несколько лет тайно разрабатывает новый электрический пикап стоимостью около $30 тысяч, который должен стать ответом на стремительное наступление китайских автопроизводителей. Проектом занимается экспериментальная команда с максимальной свободой действий, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Разработкой руководит бывший инженер Tesla Алан Кларк, участвовавший в создании Model S. В команду также вошли бывшие сотрудники Tesla, Apple и инженеры Ford, которых внутри компании называют «аутсайдерами и бунтарями».

Новый пикап должен выйти на рынок в 2027 году. Ожидается, что автомобиль получит запас хода около 480 км и динамику на уровне Ford Mustang.

Чтобы снизить стоимость производства, команда полностью пересматривает традиционные подходы Ford. Инженеры отказались от части классической конструкции кузова, сократили объем медной проводки и заменили обычный конвейер модульной системой сборки.

Глава Ford Джим Фарли уже назвал проект «моментом Model T» — намекая на потенциальную революцию для компании.

Ставки для Ford крайне высоки. Предыдущий электрический F-150 стоил до $77 тысяч и принес компании миллиардные убытки. На фоне агрессивной экспансии китайских производителей Ford рассчитывает, что сочетание технологий Кремниевой долины и опыта Детройта поможет создать массовый и прибыльный электромобиль.

