Посещавший Беларусь экс-министр обороны Китая на родине приговорен к смертной казни 6 7.05.2026, 18:12

За взяточничество.

Двое бывших министров обороны Китая, 72-летний Вэй Фэнхэ и 68-летний Ли Шанфу, 7 мая были приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за взяточничество, сообщило агентство «Синьхуа».

Ли Шанфу посещал Минск в августе 2023 года, где встречался в том числе с Лукашенко, заявившим, что видение мироустройства Минска и Пекина «полностью совпадает», пишет «Позірк».

Вскоре после возвращения из Беларуси он перестал появляться в публичном пространстве. В октябре 2023 года стало известно, что чиновник отстранен от должности. В июне 2024 года Коммунистическая партия Китая объявила об исключении бывшего военачальника из своих рядов за «дисциплинарные и правовые нарушения» — Ли Шанфу был обвинен в получении взяток и подкупе других лиц.

Смертная казнь с отсрочкой — это уникальная китайская мера наказания, при которой смертный приговор откладывается на два года, осужденный содержится в тюрьме, назначаются принудительные работы. Если за этот срок фигурант не совершает новых умышленных преступлений, казнь обычно заменяется на пожизненное или длительное лишение свободы.

Беларусь остается единственной европейской страной, где применяется смертная казнь.

