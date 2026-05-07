Немецкие ученые создали «ловца дронов» с цепями 2 7.05.2026, 18:09

Идея возникла благодаря традиционному оружию пастухов Южной Америки.

Ученые из Германии разработали новый способ перехвата беспилотников, который использует тонкие металлические цепи для выведения дронов из строя прямо в воздухе. Технология создана в Институте технологий Карлсруэ (KIT) и основана на принципе древнего южноамериканского оружия, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Система запускает тонкие цепи в сторону приближающихся беспилотников. При контакте они обвивают корпус и вращающиеся винты, блокируя их работу. В результате дрон теряет управление и падает, причем, как утверждают разработчики, в контролируемом режиме.

«Мы используем известный физический принцип, похожий на традиционное оружие пастухов Южной Америки, и адаптируем его для защиты от дронов», — объяснил исследователь Клаус Маттек из KIT.

По словам ученых, беспилотники все чаще становятся угрозой для аэропортов, промышленных объектов и критической инфраструктуры. В Германии только в 2025 году зафиксировали более тысячи подозрительных случаев появления дронов рядом с важными объектами.

Новая система позиционируется как более дешевая и простая альтернатива существующим средствам борьбы с БПЛА, которые часто требуют сложной электроники или дорогостоящих перехватчиков.

В ходе испытаний исследователи моделировали поведение цепей толщиной 3–4 мм и проверяли, насколько эффективно они могут захватывать винты дронов. Также проводились реальные тесты на баллистическом полигоне.

Ученые считают, что при дальнейшем развитии технология может быть доведена до практического применения в гражданской и военной сферах.

