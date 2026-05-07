7 мая 2026, четверг, 18:56
Лукашенко и Путин проведут «дружеский ужин»

8
  • 7.05.2026, 17:55
  • 1,708
В Кремле заявили, что стороны обсудят «насущные дела».

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 8 мая проведет «дружеский ужин» с Александром Лукашенко. Во время него стороны должны обсудить перспективы развития двусторонних отношений, а также международные и региональные проблемы.

Ушаков заявил, что Лукашенко с Путиным договорились провести встречу 8 мая во время телефонного разговора и Путин, мол, всегда рад визитам гостя из Минска:

«Они решили, что это удачный момент провести, отпраздновать вместе эту дату и заодно поговорить по насущным делам, которые накопились. Мы всегда рады приветствовать Александра Григорьевича, он частый гость у нас».

Ранее тот же Ушаков сообщил, что в этом году на празднование 9 Мая в Москву, если не считать Лукашенко, приедут только три лидера международно признанных государств: президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии Ибрагим Исмаил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

