закрыть
7 мая 2026, четверг, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Южной Корее человекоподобный робот стал буддийским монахом

2
  • 7.05.2026, 17:45
В Южной Корее человекоподобный робот стал буддийским монахом

Его зовут Габи.

В Южной Корее впервые появился робот-буддийский монах. Робот по имени Габи официально присоединился к ордену Чоге — крупнейшему буддийскому течению страны — во время церемонии в храме в центре Сеула, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Небольшой гуманоид ростом около 1,3 метра участвовал в процессии монахов, сложил руки в молитвенном жесте и произнес традиционные обеты служения Будде и буддийскому учению. Имя «Габи» переводится с корейского как «милосердие».

Во время церемонии роботу зачитали специальные «заповеди» для искусственного интеллекта. Среди них — уважение к жизни, запрет причинять вред другим роботам и людям, обязанность подчиняться человеку, не обманывать и «не расходовать лишнюю энергию».

Как сообщили представители ордена, правила создавались с помощью ChatGPT и Gemini. В буддийской общине считают, что технологии могут помочь сделать религию ближе современному обществу. Интерес к буддизму в Южной Корее снижается уже много лет, и религиозные лидеры все чаще ищут новые способы привлечения молодежи.

Однако появление робота-монаха вызвало и споры. Некоторые эксперты считают проект скорее маркетинговым ходом, чем духовным экспериментом. По словам преподавателя дзен-буддизма Ноа Намгуна, робот не способен по-настоящему осмыслить человеческую природу, поскольку «не обладает сознанием».

Тем не менее сторонники идеи уверены: если технология помогает людям искать внутреннее спокойствие и поддержку, она уже может выполнять часть миссии монаха.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин