В Южной Корее человекоподобный робот стал буддийским монахом

В Южной Корее человекоподобный робот стал буддийским монахом2
- 7.05.2026, 17:45
Его зовут Габи.
В Южной Корее впервые появился робот-буддийский монах. Робот по имени Габи официально присоединился к ордену Чоге — крупнейшему буддийскому течению страны — во время церемонии в храме в центре Сеула, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Небольшой гуманоид ростом около 1,3 метра участвовал в процессии монахов, сложил руки в молитвенном жесте и произнес традиционные обеты служения Будде и буддийскому учению. Имя «Габи» переводится с корейского как «милосердие».
Во время церемонии роботу зачитали специальные «заповеди» для искусственного интеллекта. Среди них — уважение к жизни, запрет причинять вред другим роботам и людям, обязанность подчиняться человеку, не обманывать и «не расходовать лишнюю энергию».
Как сообщили представители ордена, правила создавались с помощью ChatGPT и Gemini. В буддийской общине считают, что технологии могут помочь сделать религию ближе современному обществу. Интерес к буддизму в Южной Корее снижается уже много лет, и религиозные лидеры все чаще ищут новые способы привлечения молодежи.
Однако появление робота-монаха вызвало и споры. Некоторые эксперты считают проект скорее маркетинговым ходом, чем духовным экспериментом. По словам преподавателя дзен-буддизма Ноа Намгуна, робот не способен по-настоящему осмыслить человеческую природу, поскольку «не обладает сознанием».
Тем не менее сторонники идеи уверены: если технология помогает людям искать внутреннее спокойствие и поддержку, она уже может выполнять часть миссии монаха.