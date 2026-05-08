8 мая 2026, пятница, 17:14
Белорусские банки вводят изменения для клиентов

1
  • 8.05.2026, 16:31
От пересмотра лимитов на услуги до ввода новых сервисов.

Некоторые банки пересматривают лимиты по отдельным услугам, а также вводят новые возможности для клиентов. «Зеркало» рассказывает подробности.

«Белгазпромбанк» с 8 мая увеличил лимит на выдачу наличных денег в банкоматах с карточек UnionPay, которые выпущены банками Китая, России и Казахстана. Новый «потолок» — 7000 долларов в месяц или эквивалент в другой валюте.

«Белинвестбанк» с 7 мая вернул возможность вносить и получать наличные через свои кассы по реквизитам карточек. «Кроме того, для выдачи наличных без карточки можно воспользоваться соответствующим функционалом в банкоматах «Белинвестбанка» посредством мобильного банкинга или сервиса «Оплати», а для взноса наличных в кассе без карточки — услугой пополнения счета», — уточнили в финучреждении.

«Цептер Банк» запустил сервис бесконтактной оплаты Swoo Pay. «Теперь держатели карточек могут оплачивать покупки смартфоном — быстро, удобно и безопасно. Для оплаты достаточно добавить карточку в приложение Swoo и использовать телефон с поддержкой NFC вместо пластиковой карты», — сообщает банк.

Напомним, «Беларусбанк» с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы в адрес белорусских компаний, которые связаны с азартными играми, а также на переводы и оплату покупок за границей.

