Белорусские банки вводят изменения для клиентов

Белорусские банки вводят изменения для клиентов1
- 8.05.2026, 16:31
От пересмотра лимитов на услуги до ввода новых сервисов.
Некоторые банки пересматривают лимиты по отдельным услугам, а также вводят новые возможности для клиентов. «Зеркало» рассказывает подробности.
«Белгазпромбанк» с 8 мая увеличил лимит на выдачу наличных денег в банкоматах с карточек UnionPay, которые выпущены банками Китая, России и Казахстана. Новый «потолок» — 7000 долларов в месяц или эквивалент в другой валюте.
«Белинвестбанк» с 7 мая вернул возможность вносить и получать наличные через свои кассы по реквизитам карточек. «Кроме того, для выдачи наличных без карточки можно воспользоваться соответствующим функционалом в банкоматах «Белинвестбанка» посредством мобильного банкинга или сервиса «Оплати», а для взноса наличных в кассе без карточки — услугой пополнения счета», — уточнили в финучреждении.
«Цептер Банк» запустил сервис бесконтактной оплаты Swoo Pay. «Теперь держатели карточек могут оплачивать покупки смартфоном — быстро, удобно и безопасно. Для оплаты достаточно добавить карточку в приложение Swoo и использовать телефон с поддержкой NFC вместо пластиковой карты», — сообщает банк.
Напомним, «Беларусбанк» с 15 июня расширит ограничения по операциям с картами. С этой даты лимиты будут действовать на переводы в адрес белорусских компаний, которые связаны с азартными играми, а также на переводы и оплату покупок за границей.