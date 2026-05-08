Что будет, если заряжать iPhone слишком мощной зарядкой? 1 8.05.2026, 16:12

Ответ многих удивит.

Многие пользователи iPhone по-прежнему опасаются использовать мощные зарядные устройства на 65, 90 или даже 100 Вт, считая, что они могут «убить» батарею смартфона. Однако это один из самых распространенных мифов о зарядке.

Эксперты BGR объясняют: 100-ваттная зарядка сама по себе не наносит вред аккумулятору iPhone. Телефоны Apple используют систему интеллектуального управления питанием, автоматически ограничивая мощность, поступающую в устройство.

Например, даже если подключить блок питания 100 Вт, iPhone будет брать только столько энергии, сколько ему нужно – обычно это от 20 Вт до 40 Вт, в зависимости от модели. Именно поэтому вы можете использовать зарядки от MacBook или других мощных устройств, не боясь навредить iPhone.

Хотя при использовании более мощного зарядного адаптера iPhone может заметно нагреваться. Особенно если используется неоригинальный кабель или зарядка проходит в жарком помещении. В большинстве случаев такой нагрев не представляет опасности: смартфон сам снижает мощность, если температура начинает подниматься.

Что касается батареи, сам по себе мощный адаптер не ускоряет ее износ при условии соблюдения стандартов зарядки. Настоящую же угрозу представляют дешевые, несертифицированные зарядные устройства, особенно те, которые не поддерживают USB Power Delivery.

Что больше всего портит аккумулятор iPhone

Apple подчеркивает, что деградация батарейки – это естественный процесс. Современные iPhone рассчитаны примерно на 1000 циклов зарядки до того, как их аккумулятор снизит свою максимальную емкость до 80%.

При этом стоит понимать, что один цикл зарядки – это не одна зарядка от 0 до 100%. Это суммарное использование 100% емкости батареи. Например, если вы израсходовали 70% в течение дня, зарядили смартфон до 100%, а затем использовали еще 30%, это и будет один полный цикл.

Также в iOS есть функции ограничения зарядки (например, до 80%, 90% или 95%), которые теоретически могут замедлить износ аккумулятора, поскольку уменьшают количество полных циклов.

Но тесты показывают, что влияние таких ограничений на реальное старение батарейки в долгосрочной перспективе минимально. Гораздо важнее другое – качество зарядного устройства и кабеля. Использование сертифицированных аксессуаров (Apple или MFi/USB-C сертификация) играет ключевую роль в безопасности и долговечности аккумулятора.

