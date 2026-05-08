8 мая 2026, пятница, 17:14
Швеция передала Украине технику для военных аэродромов

  • 8.05.2026, 16:02
На очереди - контракт на поставку самолетов Gripen.

Швеция передала Украине специализированную технику для обслуживания военных аэродромов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что качественное обслуживание взлетно-посадочных полос напрямую влияет на безопасность полетов и выполнение боевых задач.

По данным Минобороны, новая техника позволит быстро и качественно обслуживать взлетные полосы.

Также она поможет поддерживать аэродромы в готовности круглосуточно и при любых погодных условиях.

В министерстве подчеркнули, что это должно обеспечить безопасные взлеты и посадки, а также бесперебойную работу боевой авиации.

В Минобороны напомнили, что Украина и Швеция готовятся к заключению контрактов на поставку самолетов Gripen.

Этот вопрос обсуждался во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Ранее сообщалось, что Швеция также готовит пакет помощи со средствами ПВО, радарами Saab, системами РЭБ и дронами.

