Швеция передала Украине технику для военных аэродромов
- 8.05.2026, 16:02
На очереди - контракт на поставку самолетов Gripen.
Швеция передала Украине специализированную технику для обслуживания военных аэродромов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В ведомстве отметили, что качественное обслуживание взлетно-посадочных полос напрямую влияет на безопасность полетов и выполнение боевых задач.
По данным Минобороны, новая техника позволит быстро и качественно обслуживать взлетные полосы.
Также она поможет поддерживать аэродромы в готовности круглосуточно и при любых погодных условиях.
В министерстве подчеркнули, что это должно обеспечить безопасные взлеты и посадки, а также бесперебойную работу боевой авиации.
В Минобороны напомнили, что Украина и Швеция готовятся к заключению контрактов на поставку самолетов Gripen.
Этот вопрос обсуждался во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.
Ранее сообщалось, что Швеция также готовит пакет помощи со средствами ПВО, радарами Saab, системами РЭБ и дронами.