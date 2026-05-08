Кот из Борисова стал звездой соцсетей
- 8.05.2026, 15:35
Видео с его «спасением» собрало почти 6 млн просмотров в TikTok.
Кот Тигрис залез на высокое дерево на перекрестке улиц Горького и Чапаева и несколько часов отказывался спускаться вниз. Хозяйка Анастасия сначала пыталась выманить его валерьянкой, потом полезла за ним сама. В итоге спасатели снимали уже ее.
Позже вызвали автовышку, вокруг собралась толпа с телефонами, мужчины даже растянули куртку для возможного прыжка.
Но когда все было готово к масштабной спасательной операции, Тигрис просто спокойно слез сам и убежал.
Через некоторое время кота нашли на соседней улице — целого и невредимого.