8 мая 2026, пятница, 15:46
Кот из Борисова стал звездой соцсетей

  • 8.05.2026, 15:35
Кот из Борисова стал звездой соцсетей

Видео с его «спасением» собрало почти 6 млн просмотров в TikTok.

Кот Тигрис залез на высокое дерево на перекрестке улиц Горького и Чапаева и несколько часов отказывался спускаться вниз. Хозяйка Анастасия сначала пыталась выманить его валерьянкой, потом полезла за ним сама. В итоге спасатели снимали уже ее.

Позже вызвали автовышку, вокруг собралась толпа с телефонами, мужчины даже растянули куртку для возможного прыжка.

Но когда все было готово к масштабной спасательной операции, Тигрис просто спокойно слез сам и убежал.

Через некоторое время кота нашли на соседней улице — целого и невредимого.

