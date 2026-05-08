«Просто выплевывает купюру» 8.05.2026, 15:25

Почему в Беларуси банкоматы не принимают новые 100 рублей?

В Threads и соцсетях белорусы обсуждают старую проблему: некоторые банкоматы отказываются принимать 100-рублевые купюры нового образца. Деньги действующие, ими можно спокойно расплачиваться в магазинах, но при попытке внести их через терминал устройства иногда просто возвращают банкноты обратно, пишет Onliner.

Речь идет об обновленных купюрах, которые Нацбанк ввел в оборот еще в 2022 году. Внешне они почти не отличаются от старых, поэтому многие пользователи даже не заметили изменений. Но часть банкоматов — особенно старых моделей — новые сотни «не распознает».

Как выяснилось, проблема касается не одного банка. Дело в том, что многие белорусские банки до сих пор используют банкоматы западного производства. После ухода некоторых иностранных компаний из Беларуси банки лишились доступа к официальным обновлениям программного обеспечения для части устройств.

Из-за этого старые банкоматы нельзя нормально перенастроить под новые белорусские купюры. Особенно это касается устройств с функцией cash recycling — тех, которые одновременно принимают и выдают наличные.

В банках говорят, что новые терминалы уже работают без таких проблем и спокойно принимают обновленные банкноты. Но полностью заменить старые устройства быстро не получится — на это нужно время. Пока же белорусам приходится либо искать более новые банкоматы, либо идти в кассы отделений.

