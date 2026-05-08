Дефицит бюджета России за январь-апрель составил $80 миллиардов 2 8.05.2026, 15:01

Официальные данные Минфина РФ.

Дефицит федерального бюджета России в январе-апреле 2026 года составил 5,87 трлн российских рублей (примерно $80 миллиардов), или 2,5% ВВП. Это на 2,946 российских рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Минфина.

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — сказано в сообщении.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2026 года составил 11,7 трлн руб., что на 4,5% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года.

Объем бюджетных расходов по итогам января-апреля составил 17,5 трлн руб., что выше показателей предыдущего года на 15,7% год к году.

«Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в январе-апреле 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов», — пояснил Минфин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com