закрыть
8 мая 2026, пятница, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дефицит бюджета России за январь-апрель составил $80 миллиардов

2
  • 8.05.2026, 15:01
Дефицит бюджета России за январь-апрель составил $80 миллиардов

Официальные данные Минфина РФ.

Дефицит федерального бюджета России в январе-апреле 2026 года составил 5,87 трлн российских рублей (примерно $80 миллиардов), или 2,5% ВВП. Это на 2,946 российских рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Минфина.

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — сказано в сообщении.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2026 года составил 11,7 трлн руб., что на 4,5% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года.

Объем бюджетных расходов по итогам января-апреля составил 17,5 трлн руб., что выше показателей предыдущего года на 15,7% год к году.

«Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в январе-апреле 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов», — пояснил Минфин.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров