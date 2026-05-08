Дефицит бюджета России за январь-апрель составил $80 миллиардов

Дефицит бюджета России за январь-апрель составил $80 миллиардов2
- 8.05.2026, 15:01
Официальные данные Минфина РФ.
Дефицит федерального бюджета России в январе-апреле 2026 года составил 5,87 трлн российских рублей (примерно $80 миллиардов), или 2,5% ВВП. Это на 2,946 российских рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба Минфина.
«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», — сказано в сообщении.
По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2026 года составил 11,7 трлн руб., что на 4,5% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года.
Объем бюджетных расходов по итогам января-апреля составил 17,5 трлн руб., что выше показателей предыдущего года на 15,7% год к году.
«Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в январе-апреле 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов», — пояснил Минфин.