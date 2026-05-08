Назван напиток, который улучшает память и настроение 8.05.2026, 21:19

Он содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай.

Не все знают, но горячий шоколад не только вкусен, но и полезен для здоровья. Издание Teraz Gotuje объяснило, почему его стоит употреблять и какие преимущества это дает нашему организму.

Ученые доказали, что этот напиток содержит больше антиоксидантов, чем зеленый чай, однако люди употребляют его очень редко.

«Горячий шоколад ассоциируется с удовольствием, но не обязательно с полезными для здоровья свойствами - и это ошибка. Его однозначно стоит пить, в частности, для здоровья сердца, костей и нервной системы», - уверяют в материале.

Какой шоколад лучше всего подходит для напитков?

Если вы хотите, чтобы этот напиток был не только вкусным, но и содержал много питательных веществ, вам нужно выбрать правильный шоколад. Прежде всего, для приготовления горячего шоколада выбирайте высококачественное какао с низким содержанием сахара.

«Если вы обязательно хотите подсластить шоколад, используйте натуральные подсластители - отлично подойдет немного меда или кленового сиропа. Многие люди, желающие добавить в горячий шоколад еще больше питательных веществ, выбирают для его приготовления растительное молоко: миндальное, кокосовое или соевое», - добавили в публикации.

Также, чтобы еще больше подчеркнуть вкус шоколада и придать ему полезные свойства, добавьте в него немного корицы или ванили.

Почему полезно пить горячий шоколад?

Какао является одним из лучших источников антиоксидантов, поэтому регулярное употребление может защитить от сердечных заболеваний. Также какао обладает антивозрастными свойствами и благотворно влияет на состояние кожи.

«Регулярное употребление горячего шоколада также положительно влияет на работу мозга - если вы хотите улучшить память, однозначно стоит его употреблять. Оно также способствует улучшению настроения и общего психического здоровья, поскольку употребление шоколада стимулирует выработку эндорфинов и серотонина», - заверили в материале.

